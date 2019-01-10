Порошенко не явился для прохождения полиграфа

Бывший президент, нардеп от Евросолидарности Петр Порошенко не собирается проходить проверку на полиграфе во вторник, 1 октября. Об этом сообщил его адвокат Игорь Головань, пишут Українськi Новини.

По его словам, Порошенко не получал никаких сообщений о следственных действиях, назначенных на сегодня.

"Поэтому весь этот "полиграфический" информационный шум - пропагандистское шоу, которое выполняется управляемыми из Москвы марионетками, известными широкой публике как телеграмм-блогеры Portnov и Truba", - заявил он.

Накануне в Киевском институте судебных экспертиз подтвердили, что ждут Порошенко для прохождения полиграфа во вторник на 10:00.

Напомним, 12 августа директор ГБР Роман Труба сообщил, что следующий допрос Петра Порошенко может проводиться с использованием полиграфа. В свою очередь экс-президент заявил, что готов пройти полиграф в прямом эфире Прямого канала.

Уже на следующий день Печерский районный суд Киева дал разрешение на допрос Порошенко с применением полиграфа.

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Источник: korrespondent.net