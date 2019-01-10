Кремль предупредил о последствиях отказа от формулы Штайнмайера

Отказ украинской стороны от формулы Штайнмайера "существенно затормозит весь процесс" урегулирования на Донбассе. Об этом во вторник, 1 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.

Отвечая на вопрос о том, что будет делать Кремль, если Киев все же "окончательно отмажется" от принятия формулы Штайнмайера Песков заверил, что российская сторона "продолжит поиски путей решения этой внутриукраинской проблемы в меру своих возможностей".

Песков также сказал, что в Кремле ожидают, что Киев во вторник на заседании трехсторонней контактной группы прояснит свое отношение к формуле Штайнмайера. "Мы слышали из Киева разные заявления относительно предыдущего отказа. Говорилось и о технической ошибке, и о недопонимании и так далее", - сказал он.

"Поэтому сегодня, конечно, все ожидают, что наступит ясность, трансформировалась ли как-то предыдущая позиция украинской стороны, подтверждает ли украинская сторона свой отход от предыдущих договоренностей или, наоборот, корректирует подтверждение своих предыдущих обязательств. Поэтому сегодня мы именно это и ожидаем", - продолжил Песков.

Как сообщалось, сегодня в Минске состоится заседание контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, на которой попытаются подписать формулу Штайнмайера. Первая попытка сделать это провалилась.

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Источник: korrespondent.net