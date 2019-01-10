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01. 10. 2019

ДТП в Крыму: трое погибших при лобовом столкновении

При лобовом столкновении двух автомобилей в аннексированном Крыму три человека погибли и пять пострадали. Об этом со ссылкой на пресс-службу так называемого "МВД" сообщает РИА Новости во вторник, 1 октября.

ДТП с участием автомобилей Лада Приора и KIA Optima произошло утром во вторник на автодороге Таврида в районе поселка Приморское.

"В результате ДТП погибли три человека, пострадали пятеро", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель автомобиля Лада, двигаясь из Симферополя в сторону Керчи, выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение.

Напомним, что ранее в ДТП в Харьковской области погибли два человека. Водитель грузовика не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в легковой автомобиль. Водитель и пассажир легковушка погибли на месте.

Также сообщалось, что в ДТП в Запорожской области погибли два человека, еще два пострадали. Водитель автомобиля FIAT Ducato выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 2102.

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Источник: korrespondent.net
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