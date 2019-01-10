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01. 10. 2019

Польша объявила частичный бойкот в ПАСЕ

Польша присоединилась к частичному бойкоту осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в знак солидарности с Украиной. Об этом во вторник, 1 октября, сказал в Страсбурге председатель польской делегации Александр Поцей, сообщает Укринформ.

"Я и моя делегация не будем принимать участия в торжествах по случаю 70-й годовщины Совета Европы", – сказал польский парламентарий.

Как сообщалось, сегодня в Страсбурге открывается осенняя сессия ПАСЕ, которая продлится до 4 октября.

Украинская делегация не будет участвовать в ее работе в знак протеста против возвращения РФ. Вместе с Украиной бойкотировать ПАСЕ решили Литва, Латвия, Эстония и Грузия.

В свою очередь президент ПАСЕ Лилиан Морис Паскье выразила сожаление по поводу сложившейся ситуации и заверила, что сотрудничество с украинской делегацией является очень важным.

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Источник: korrespondent.net
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