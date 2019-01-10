Лента RSS
Подписаться на ленту
01 октября 2019, вторник, 13:53
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,08
  • € 2,27
01. 10. 2019

Качество правосудия в Украине улучшилось - Совет Европы

Верховный Суд, начавший работу в Украине в конце 2017 года в результате судебной реформы, показывает хорошую работу с новым процессуальным законодательством, для целей обеспечения единства судебной практики. Об этом сказано в тексте отчета Совета Европы о результатах оценки судебной реформы (2014 - 2018) в Украине, обнародованном во вторник, 1 октября.

Новый Верховный Суд начал свою работу в декабре 2017 года. Суд работает в составе 192 судей, назначенных по результатам проведения открытого конкурса, который проводился впервые. По мнению Совета Европы, процедура конкурса является очень позитивной для обеспечения объективного отбора кандидатов, и была одобрена внешними наблюдателями за ее прозрачность и тщательность.

Эксперты также отмечают, что результаты судебной реформы показывают “позитивную тенденцию в повышении профессионализма, эффективности и качества правосудия, а также уменьшение коррупции“.

Тем не менее, на рассмотрении Верховной Рады находится инициированный президентом Владимиром Зеленским законопроект №1008, которым, среди прочего, предусматривается перезагрузка нового Верховного Суда путем проведения повторного отбора судей и сокращения их количества в два раза. В пояснительной записке к законопроекту отсутствуют какие-либо аргументы в пользу такой “перезагрузки“.

Как сообщалось, западные дипломаты раскритиковали законопргоект с реформой судебной системы.

Напомним, 2 сентября на встрече с представителями Кабмина, Верховной Рады и силовых ведомств Зеленский потребовал обновить состав судов первой инстанции.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Что сегодня на обед, дорогая?
- Мясо ягненка в пикантном соусе.
- !?ОГО??!!
- Так написано на собачьих консервах...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.