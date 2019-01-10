Арахамия останется во главе фракции Слуга народа

Председатель парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия сохранит свою должность. Об этом он сказал в кулуарах Верховной Рады, сообщает УНН во вторник, 1 октября.

"Нет такой информации. Я не член партии – я председатель фракции, это журналисты что-то напутали. Я остаюсь", – подчеркнул Арахамия.

По его словам, путаница связана с тем, что Дмитрий Разумков, который является главой партии Слуга народа, не может занимать эту должность из-за председательства в парламенте, и именно он должен быть уволен во время партийного съезда.

Накануне первый заместитель главы фракции Слуга народа Александр Корниенко заявил, что Давид Арахамия якобы написал заявление о сложении полномочий и при этом назвал его главой партии. Рассмотреть это заявление должны на съезде партии Слуга народы, который состоится в конце октября.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net