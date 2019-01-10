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01. 10. 2019

"Слуга народа" Тищенко просил полицию защитить его от пенсионерок

Народный депутат от партии Слуга народа Николай Тищенко посетил акцию предпринимателей на Банковой. Там от попросил полицию защитить его от двух женщин, которые спрашивали его о голосовании в Раде и хватали за руки. Видео инцидента опубликовали пользователи в Facebook во вторник, 1 октября.

"Не держите меня за руку. Можно разобраться - вот одна женщина, вот - вторая. Можно народного депутата, пока у нас еще есть право быть народными депутатами, не толкать меня в спину и не хватать меня за руки. Вы можете разобраться?!" - возмутился он, обращаясь к сотруднику полиции.

Ранее Тищенко нагрубил журналистке в Раде. Он посоветовал парламентской журналистке Радио Свобода вместо вопросов "попить водички".

Позже стало известно, что Тищенко взял себе в помощницы 22-летнюю модель.

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Источник: korrespondent.net
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