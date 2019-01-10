Названы сроки рассмотрения бюджета-2020 в Раде

Верховная Рада намерена начать рассмотрение проекта бюджета на 2020 год 18 октября. Об этом во время согласительного совета во вторник, 1 октября, сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков.

"20 сентября был представлен проект государственного бюджета, и я хотел бы напомнить всем народным депутатам, что свои предложения необходимо внести до 1 октября, бюджетный комитет должен их проработать до 15 октября, и в первом чтении законопроект о государственном бюджете на 2020 год ориентировочно будет вынесен для рассмотрения ВРУ 18 октября 2019 года", - сказал Разумков.

Также Разумков сообщил, что парламент рассмотрит Программу действий Кабмина в пятницу, 4 октября.

"29 сентября правительство внесло Программу деятельности Кабинета министров Украины. Она была зарегистрирована. Я надеюсь, что 4 октября мы сможем ее рассмотреть на заседании Верховной рады Украины. К этому времени я прошу проработать этот вопрос в комитетах. Я надеюсь, что мы быстро и эффективно пройдем этот вопрос в пятницу", - заявил Разумков.

Как сообщалось, министр финансов Оксана Маркарова представила проект бюджета 2020 в Раде 20 сентября.

Согласно законодательству, первое чтение должно состояться до 20 октября, второе – до 20 ноября, а третье (если понадобится) – до 25 ноября. Крайний срок принятия бюджета – 1 декабря.

Ранее Корреспондент.net публиковал основные показатели госбюджета на 2020 год.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net