ГБР допросило министра финансов Маркарову

Госбюро расследований во вторник, 1 октября, допросило министра финансов Оксану Маркарову, сообщает УНН.
Как сообщается, допрос длился около часа.
Маркарова сообщила, что находилась там "в качестве свидетеля".
"Я по сути не могу давать комментарии", - отметила она, пояснив, что детали уголовного производства является тайной следствия.
По ее словам, дело касается ПриватБанка.
Маркарова сообщила, что повторно ее на допрос не вызывали.
Отметим, сегодня на прошлой неделе в очередной раз не пришел на допрос в ГБР экс-президент Петр Порошенко.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby