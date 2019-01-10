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01. 10. 2019

ГБР допросило министра финансов Маркарову

Госбюро расследований во вторник, 1 октября, допросило министра финансов Оксану Маркарову, сообщает УНН.

Как сообщается, допрос длился около часа.

Маркарова сообщила, что находилась там "в качестве свидетеля".

"Я по сути не могу давать комментарии", - отметила она, пояснив, что детали уголовного производства является тайной следствия.

По ее словам, дело касается ПриватБанка.

Маркарова сообщила, что повторно ее на допрос не вызывали.

Отметим, сегодня на прошлой неделе в очередной раз не пришел на допрос в ГБР экс-президент Петр Порошенко.

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Источник: korrespondent.net
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