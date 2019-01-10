Разумков подтвердил уход с поста главы партии Слуга народа

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков действительно покинет пост главы партии Слуга народа. Об этом сказал сам спикер, сообщает РБК-Украина во вторник, 1 октября.

По словам Разумкова, недостаточно корректная ситуация, когда председатель Рады одновременно является и главой партии.

"Что касается моей позиции – это точно. Мы об этом говорили и раньше. Видимо не достаточно корректно, когда председатель Верховной Рады одновременно является и главой партии. Я думаю, что будут изменения в руководстве партии. Я думаю, что будет меняться и устав партии, и возможно, я буду занимать другую должность в партийной структуре", – отметил он.

Разумков добавил, что для эффективного развертывания партийной структуры нужно много времени, которого у него нет.

"А поскольку в следующем году будут местные выборы, это очень большой вызов. Я думаю, что на должность главы партии будет избран человек, который эффективно будет заниматься именно этим вопросом", – заявил Разумков.

Накануне первый замглавы фракции Слуга народа Александр Корниенко заявил, что Давид Арахамия якобы написал заявление о сложении полномочий и при этом назвал его главой партии.

Сегодня сам Арахамия объяснил, что речь на самом деле шла о Разумкове. Рассмотреть его отставку должны в конце октября на съезде партии Слуга народа.

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Источник: korrespondent.net