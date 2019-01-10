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01. 10. 2019

Телеканал 112 Украина подал в суд на Нацсовет по ТВ

Телеканал 112 Украина подал иск в Окружной админсуд Киева с просьбой отменить решение Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания о лишении телеканала цифровых лицензий на вещание. Об этом сообщается на сайте суда во вторник, 1 октября.

"В ОАСК оступил иск, в котором истцы оспаривают решение Нацсовета, согласно которому им было отказано в продлении срока действия лицензии на вещание", - говорится в сообщении.

Истцами указаны пять телерадиоорганизаций, которые осуществляют вещание под эмблемой 112 Украина.

Среди исковых требований - признание противоправным и отмена решения регулятора от 26 сентября.

Также в суд поступило заявление об обеспечении иска с просьбой остановить действие указанных решений Нацсовета и обязать соответствующего провайдера возобновить предоставление истцам услуг по распространению в цифровом формате телевизионных программ в полном объеме и без каких-либо изменений аудиовизуального ряда на канале вещания многоканальной телесети.

Судом решается вопрос об открытии производства и наличии правовых оснований для принятия мер обеспечения иска.

Напомним, 26 сентября Нацсовет отказался продлевать лицензию на цифровое вещание телеканалу 112 Украина. Согласно решению, телеканал систематически нарушал условия лицензии и получил несколько предупреждений.

Ранее суд разрешил Нацсовету не продлевать лицензию телеканала 112 Украина.

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Источник: korrespondent.net
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