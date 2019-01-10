Китай показал новейшее оружие на параде

Китайские военные во время парада, посвященного 70-й годовщине образования КНР, впервые показали ракеты нового типа и другую технику. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 1 октября.

Так, одной из самых ожидаемых премьер стала новейшая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) DF-41 (Дунфэн-41 или CSS-X-10 по классификации НАТО). Ранее она никогда не принимала участия в парадах.

МБР оснащена разделяющейся головной частью, которая включает от 10 до 12 ядерных блоков индивидуального наведения. По разным оценкам, максимальная дальность полета DF-41 составляет около 14 тыс. км, что делает ее одной из наиболее дальнобойных баллистических ракет в мире.

Еще одной важной новинкой парада стала демонстрация баллистической ракеты средней дальности DF-17, которая используется для выведения на заданную высоту гиперзвукового глайдера DF-ZF (ранее использовалось обозначение WU-14). Предположительно дальность действия аппарата может достигать 12 тыс. км.

Следующей премьерой стала сверхзвуковая стратегическая крылатая ракета CJ-100 (Чанцзянь-100, иное название DF-100 – Дунфэн-100). Как ранее писали китайские СМИ, она может применяться для уничтожения хорошо укрепленных целей и подземных бункеров.

В то же время источник гонконгского издания South China Morning Post сообщил о том, что CJ-100 уже стоит на вооружении НОАК и предназначена для уничтожения крупных морских целей. Дальность действия ракеты составляет около 2-3 тыс. км.

Еще одним ярким моментом наземной части парада стала демонстрация новейшего ударного беспилотного летального аппарата GJ-11 (Гунцзи-11, другое название Лицзянь). Он выполнен с применением технологии радиолокационной малозаметности "стелс" и, помимо непосредственного уничтожения целей, может применяться для выполнения дальней разведки и перехвата.

Известно, что беспилотник разрабатывался с 2009 года, а первый полет совершил в 2013 году, однако большинство его тактико-технических характеристик остаются неизвестными.

Еще одной новинкой стал сверхзвуковой разведывательный беспилотный летательный аппарат WZ-8 (Учжэнь-8, другое название DR-8). Предполагается, что при его разработке использовались технологии нескольких упавших в середине XX века на территории Китая аналогичных американских высотных разведчиков Lockheed D-21.

Также был продемонстрирован беспилотный подводный аппарат HSU001. Он предназначен для дальней подводной разведки и сбора информации.

Наблюдатели отметили появление в воздушной части парада новой модификации стратегического бомбардировщика H-6N (последняя модификация на основе советского Ту-16). Одной из отличительных особенностей бомбардировщика является наличие у него штанги для дозаправки в воздухе, которая позволит значительно увеличить радиус действия самолета. Он разрабатывался в качестве носителя стратегической крылатой ракеты DF-10A (Дунфэн-10, ранее использовалось название CJ-10 – Чанцзянь-10), дальность которой составляет около 2 тыс. км.

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Напомним, 1 октября в Пекине прошел крупнейший военный парад в истории страны. В смотре приняли участие 15 тысяч военнослужащих, а также 160 боевых самолетов и 580 единиц боевой техники.

Как известно, 1 октября 1949 года, после победы коммунистов над войсками Чан Кайши в кровавой гражданской войне, председатель китайской компартии Мао Цзэдун объявил о создании нового государства.

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Источник: korrespondent.net