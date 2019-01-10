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01. 10. 2019

На Тайване рухнул мост в порту: 10 пострадавших

На северо-востоке Тайваня в уезде Илань произошло обрушение моста в рыбацком порту Наньфанъао. Пострадали не менее 10 человек, сообщает Центральное информационное агентство (CNA) острова в понедельник, 1 октября.

Конструкция стального арочного моста протяженностью 140 метров и шириной 15 метров обвалилась в тот момент, когда по нему проезжала автоцистерна, которая тоже упала и воспламенилась.

Власти направили на место инцидента более двухсот спасателей и десятки единиц техники. Они разбирают завалы. Количество пострадавших может увеличиться.

Причина обрушения моста расследуется.

Cмотрите фотогалерею: На Тайване рухнул мост в порту: 10 пострадавших

Ранее в Пакистане при обрушении моста погибли 26 человек. Все они были членами одной семьи и ехали со свадебной церемонии.

Также в турецком городе Терме, что в черноморской провинции Самсун, обвалился мост. Тогда два человека упали в воду, но их удалось спасти.

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Источник: korrespondent.net
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