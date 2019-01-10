Правительство не планирует повышать налоги - премьер

Правительство Украины не планирует повышать налоги и пересматривать правила налогообложения для инвесторов. Об этом в эфире ток-шоу Свобода слова заявил премьер-министр Алексей Гончарук.
"Мы действительно не планируем повышать налоги... Та норма (относительно отмены стимулирующих рентных ставок на бурение новых газовых скважин - ред.) - она сейчас дискутируется. Я бы ни относился к ней как к чему-то такому, что уже произошло", - сказал Гончарук.
Глава правительства уверен, что "пересматривать налоги задним числом или обязательства, которые взяла Украина, нельзя".
В худшем случае, считает Гончарук, Украина может потерять доверие инвесторов.
"Абсолютно неправильно пересматривать условия налогообложения, о которых была достигнута определенная договоренность. Когда страна говорит: "Мы определенный период времени гарантированно не пересматриваем налогообложения", а затем делает наоборот - она теряет доверие инвесторов. Потеря доверия инвесторов - это самое дорогое, что мы можем потерять и худшее, что мы можем придумать", - отметил премьер.
Как известно, налоговый комитет Верховной Рады инициировал законопроект №1210, предусматривающий изменения формулировки по применению стимулирующих ставок рентной платы для добычи природного газа из новых скважин.
Опасения из-за принятия данного законопроекта высказали Ассоциация газодобывающих компаний Украины, Европейская бизнес ассоциация и Американская торговая палата в Украине.
Позже был инициирован законопроект №1210-1, в котором также не были учтены рекомендации экспертов и отрасли в вопросе сохранения стимулирующей ренты.
Ранее Гончарук пообещал рост экономики Украины на 40% за пять лет и привлечь $50 млрд инвестиций.
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Источник: korrespondent.net
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