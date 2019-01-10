Депутатам Верховной Рады IX созыва начислили первую полноценную зарплату. Об этом сообщили в аппарате парламента в ответ на запрос LIGA.net во вторние, 1 октября.

Председатель Рады Дмитрий Разумков получит за период с 29 августа по 30 сентября 50 500 грн, его первый заместитель Руслан Стефанчук - 59 300 грн, а вице-спикер Елена Кондратюк - 49 800 грн.

Главы фракций и групп получили за сентябрь следующие суммы:

Давид Арахамия (Слуга народа) - 43 800 грн;

Юрий Бойко и Вадим Рабинович (ОПЗЖ) - 38 400 и 37 500 грн;

Юлия Тимошенко (Батькивщина) - 37 200 грн;

Артур Герасимов и Ирина Геращенко (ЕС) - 42 100 и 46 300 грн;

Сергей Рахманин (Голос) - 44 200 грн;

Тарас Батенко и Виктор Бондарь (За будущее) - по 45 200 грн.

Среди других депутатов борец Жан Беленюк (Слуга народа), который посетил 33% заседаний и получил 32 000 грн зарплаты. Святослав Вакарчук заработал в сентябре 45 200 грн, пятый президент Петр Порошенко - 42 000 грн, а Виктор Медведчук - 49 300 грн. Бывший журналист телеканала 1+1 Александр Дубинский получил 43 300 грн, а экс-шоумен и пародист Александр Скичко - 43 000 грн.

Больше всех в Раде заработал Руслан Стефанчук (59 300 грн), меньше всех - Анна Коваленко из СН (15 900 грн), которая в начале сентября была назначена заместителем главы офиса президента, в связи с чем ее депутатские полномочия были прекращены.

Список депутатов и зарплат (кроме спикера и его заместителей) можно увидеть на фото:

Cмотрите фотогалерею: Опубликованы зарплаты новых нардепов

Напомним, что ранее Богдану и Рябошапке выплатили большую зарплату, чем Зеленскому. В августе президент получил "голый оклад", без каких-либо дополнительных выплат. В то же время глава Офиса президента и его зам получили повышенную зарплату.

Также сообщалось, что оклад Баканова неизвестен, но в августе он заработал почти 60 тысяч. На журналистский запрос в СБУ ответили, что в августе глава ведомства заработал 57 тысяч, но сколько составляет его официальный оклад без доплат и надбавок, не уточнили.

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Источник: korrespondent.net