Сенцов и Макрон встретились в Страсбурге

Освобожденный из заключения в РФ украинский режиссер Олег Сенцов провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Встреча состоялась в кулуарах осенней сессии ПАСЕ, сообщает UA: Перший во вторник, 1 октября.
На обнародованном видео, которое Макрон спрашивает у Сенцова, продолжает ли тот писать. Тот ответил утвердительно.
Также в ходе разговора президент Франции похвалил Сенцова за стремление бороться за человеческое достоинство и свободу.
Ранее стало известно, что 22 октября Олегу Сенцову могут вручить премию Андрея Сахарова, которую ему присудили во время его пребывания в российской колонии. Брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк сообщил, что награждение состоится именно в Страсбурге (Франция).
Напомним, президент Европарламента Давид Сассоли заявил, что готов приехать в Украину, чтобы вручить премию Сенцову.
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Источник: korrespondent.net
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