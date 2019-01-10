Сенцов и Макрон встретились в Страсбурге

Освобожденный из заключения в РФ украинский режиссер Олег Сенцов провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Встреча состоялась в кулуарах осенней сессии ПАСЕ, сообщает UA: Перший во вторник, 1 октября.

На обнародованном видео, которое Макрон спрашивает у Сенцова, продолжает ли тот писать. Тот ответил утвердительно.

Также в ходе разговора президент Франции похвалил Сенцова за стремление бороться за человеческое достоинство и свободу.

Ранее стало известно, что 22 октября Олегу Сенцову могут вручить премию Андрея Сахарова, которую ему присудили во время его пребывания в российской колонии. Брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк сообщил, что награждение состоится именно в Страсбурге (Франция).

Напомним, президент Европарламента Давид Сассоли заявил, что готов приехать в Украину, чтобы вручить премию Сенцову.

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Источник: korrespondent.net