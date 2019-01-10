Лента RSS
Подписаться на ленту
01 октября 2019, вторник, 15:28
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,08
  • € 2,27
01. 10. 2019

Сенцов и Макрон встретились в Страсбурге

Освобожденный из заключения в РФ украинский режиссер Олег Сенцов провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Встреча состоялась в кулуарах осенней сессии ПАСЕ, сообщает UA: Перший во вторник, 1 октября.

На обнародованном видео, которое Макрон спрашивает у Сенцова, продолжает ли тот писать. Тот ответил утвердительно.

Также в ходе разговора президент Франции похвалил Сенцова за стремление бороться за человеческое достоинство и свободу.

Ранее стало известно, что 22 октября Олегу Сенцову могут вручить премию Андрея Сахарова, которую ему присудили во время его пребывания в российской колонии. Брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк сообщил, что награждение состоится именно в Страсбурге (Франция).

Напомним, президент Европарламента Давид Сассоли заявил, что готов приехать в Украину, чтобы вручить премию Сенцову.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

- Что сегодня на обед, дорогая?
- Мясо ягненка в пикантном соусе.
- !?ОГО??!!
- Так написано на собачьих консервах...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.