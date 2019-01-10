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01. 10. 2019

ГБР открыло дело на Луценко за игорный бизнес

Госбюро расследований открыло уголовное дело по факту возможного злоупотребления властью или служебным положением бывшим ненпрокурором Юрием Луценко по заявлению главы фракции Слуга народа в Верховной раде Давида Арахамии. Об этом во вторник, 1 октября, спикер ГБР Максим Билоусенко, пишет УНН.

"На Луценко по заявлению Арахамии открыто уголовное производство по ч.1 ст. 364 УК (злоупотребление властью и служебным положением - ред.)", - сообщил Билоусенко.

По его данным, в ГБР поступило заявление Арахамии о совершении преступления, согласно которому усматривается возможное совершение Луценко, по предварительному сговору с народным депутатом Украины восьмого созыва и другими лицами, злоупотребления служебным положением путем содействия незаконному занятию игорным бизнесом.

Ранее Арахамия заявил, что Луценко является акционером сети нелегальных казино. 

Как сообщалось, по данным СМИ, Луценко уехал в Лондон на курсы английского языка.

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Источник: korrespondent.net
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