У Баканова представили концепт реформы СБУ

Коллегия Службы безопасности Украины на заседании комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке представила концепт новой редакции закона об СБУ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 1 октября.
Следствием принятия новой редакции закона должна стать "самая масштабная реформа СБУ за все время независимости", заявили у Баканова.
Сам Иван Баканов "акцентировал внимание на проблемах госбезопасности из-за агрессии России".
Как считают авторы проекта, результаты перестройки ведомства будут включать:
- отказ от несвойственных функций и предотвращения расследования преступлений, не представляющих угрозу госбезопасности;
- расширение контрразведывательного вектора работы СБУ и риск-ориентированный подход к противодействию угрозам госбезопасности;
- внедрение гибкой структуры;
- сокращение и перезагрузка кадрового состава;
- демилитаризацию;
- деполитизацию руководства СБУ и назначение председателя СБУ на срок, не совпадающий со сроком каденции президента;
- совершенствование порядка международного сотрудничества и обмена информацией с партнерскими спецслужбами;
- формирование развернутой системы демократического гражданского контроля за деятельностью СБУ, что, в частности, сделает невозможным давление на бизнес;
- повышение уровня зарплаты.
Напомним, что ранее Баканов выступил против ликвидации "экономического" отдела в СБУ. Спецслужба должна иметь функционал для борьбы с современными угрозами, считает ее глава.
Также Иван Баканов, объясняя суть реформы СБУ, заявил, что штат ведомства сократят, но зарплаты оставшимся сотрудникам поднимут.
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Источник: korrespondent.net
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