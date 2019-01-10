У Баканова представили концепт реформы СБУ

Коллегия Службы безопасности Украины на заседании комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке представила концепт новой редакции закона об СБУ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 1 октября.

Следствием принятия новой редакции закона должна стать "самая масштабная реформа СБУ за все время независимости", заявили у Баканова.

Сам Иван Баканов "акцентировал внимание на проблемах госбезопасности из-за агрессии России".

Как считают авторы проекта, результаты перестройки ведомства будут включать:

отказ от несвойственных функций и предотвращения расследования преступлений, не представляющих угрозу госбезопасности;

расширение контрразведывательного вектора работы СБУ и риск-ориентированный подход к противодействию угрозам госбезопасности;

внедрение гибкой структуры;

сокращение и перезагрузка кадрового состава;

демилитаризацию;

деполитизацию руководства СБУ и назначение председателя СБУ на срок, не совпадающий со сроком каденции президента;

совершенствование порядка международного сотрудничества и обмена информацией с партнерскими спецслужбами;

формирование развернутой системы демократического гражданского контроля за деятельностью СБУ, что, в частности, сделает невозможным давление на бизнес;

повышение уровня зарплаты.

Напомним, что ранее Баканов выступил против ликвидации "экономического" отдела в СБУ. Спецслужба должна иметь функционал для борьбы с современными угрозами, считает ее глава.

Также Иван Баканов, объясняя суть реформы СБУ, заявил, что штат ведомства сократят, но зарплаты оставшимся сотрудникам поднимут.

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Источник: korrespondent.net