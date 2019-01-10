В училище в Финляндии произошло нападение: есть жертвы

В городе Куопио в Финляндии в помещении профессионального училища произошел инцидент, в результате которого десять человек получили ранения и один человек погиб. Об этом сообщает местный портал Yle во вторник, 1 октября.

Временные помещения училища расположены в торговом центре Hermann. Полиция сообщает, что один человек умер, десять пострадали, двое из которых получили тяжелые ранения. Один из пострадавших - подозреваемый.

Правоохранители нашли погибшего в помещении училища. Один человек задержан. Полиция применила огнестрельное оружие во время инцидента.

Полиция пока не подтвердила способ нападения. По сообщениям очевидцев, нападавший был вооружен мечом, пишет Helsingin Sanomat.

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Ранее сообщалось, что в Финляндии подростка подозревают в планировании теракта. Семнадцатилетний фин принял ислам и, по данным спецслужб США, планировал теракт во время чемпионата мира.

Также стало известно, что в Испании задержали группу каталонских сепаратистов. Правоохранители совершили рейды по 10 адресам. У злоумышленников нашли материалы для изготовления взрывных устройств.

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Источник: korrespondent.net