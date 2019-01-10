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01. 10. 2019

Макрон поддержал формулу Штайнмайера

Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы во вторник, 1 октября, призвал к выполнению минских договоренностей путем реализации формулы Штайнмайера, сообщает Европравда.

Макрон заявил, что в последующие несколько недель будет организован саммит лидеров в нормандском формате, не назвав точной даты.

Он выразил надежду, что эта встреча позволит двигаться дальше "относительно договоренностей, которых мы достигли этим летом".

"Летом мы договорились об обмене пленными. Далее мы должны двигаться на базе формулы Штайнмайера. Речь идет о выполнении минских договоренностей, о линии разграничения, о Крыме, о Донбассе", - сказал президент Франции.

В ходе выступления он также поддержал возвращение российской делегации в ПАСЕ и напомнил об украинцых, которых незаконно удержиают в России.

Ранее в Кремле заявили, что ожидают подписания формулы Штайнмайера на переговорах, которые проходят сегодня в Минске.

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Источник: korrespondent.net
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