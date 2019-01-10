В Нидерландах тысячи фермеров утроили марш на сельхозтехнике в Гаагу, требуя уважения к их профессии. Об этом сообщает АР во вторник, 1 октября.

Отмечается, что поскольку многие фермеры выехали на тихоходных тракторах, на дорогах страны образовались пробки общей протяженностью больше 1000 километров, подсчитала ассоциация автомобилистов ANWB.

Сельхозпроизводителей Нидерландов обвиняют в неэкологичности их производства, которое выбрасывает в атмосферу много углекислого газа. На прошлой неделе правительству рекомендовали выкупать старые и неэффективные фермы, только чтобы сократить выбросы. Зоозащитники обвиняют их в жестоком обращении с животными, которые содержатся в слишком стесненных условиях.

В свою очередь фермеры считают себя одним из столпов экономики страны. Экспорт продукции примерно 54 тысяч фермерских хозяйств в 2018 году составил в денежном выражении 90,3 млрд евро.

Участники протеста недовольны негативным имиджем, который им создают.

"Мы не издеваемся над животными, мы не портим экологию, мы всю душу вкладываем в работу", – говорится в заявлении организаторов акции.

Фермеры должны собраться в Гааге, где во второй половине дня их должна принять министр сельского хозяйства Карола Схаутен. Они потребуют, чтобы правительство перестало сокращать предельное количество животных, которых можно содержать в одном хозяйстве. Также они хотят, чтобы контроль за экологичностью их производств был передан независимым экспертам, которые будут замерять выбросы соединений углерода и азота.

Cмотрите фотогалерею: В Нидерландах фермеры устроили акцию протеста на тракторах

Het Malieveld staat al ‘vol’ met 75 tractors. Dat max aantal mag hier staan. Rest staat op de weg er naast te wachten pic.twitter.com/u88SYKwmLx — Albert Bos (@bosalbert) October 1, 2019

Nog steeds blijven boeren het #Malieveld oprijden #boerenprotest pic.twitter.com/5ZBhLFB5Yv — Albert Bos (@bosalbert) October 1, 2019

Ранее на Сардинии в Италии фермеры демонстративно вылили на проезжую часть дороги тонны овечьего молока в знак протеста против низких закупочных цен на сырье.

А в Греции фермеры перекрыли тракторами национальную трассу. Протестующие выдвинули перечень требований властя.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net