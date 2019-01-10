Макрон в ПАСЕ говорил о России и украинцах

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник, 1 октября, выступил на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Как сообщает Европейская правда, в ходе выступления он полностью поддержал возвращение российской делегации в ПАСЕ.

Макрон заявил, что Комитет министров Совета Европы принял решение, чтобы Россия осталась, и это позволило "вернуться к нормальному функционированию Совета Европы".

"Я полностью поддерживаю сделанный выбор, чтобы Россия осталась в СЕ. Я уверен, что русский народ очень близок к европейскому гуманизму", - сказал он, добавив, что "Россия является фундаментально европейской".

По словам Макрона, без возвращения РФ Европу ждали бы "негативные, плохие последствия".

"Если бы не было российской делегации, мы бы допустили риски. Тогда граждане России остались без возможности обращаться в ЕСПЧ", - сказал президент Франции.

Он добавил, что поддержал это решение "без наивности", но подчеркнул, что возврат РФ позволит решить немало конфликтных вопросов, в частности в Приднестровье, на Кавказе, в Грузии и в Украине.

"Это не жест снисхождения, это решимость призвать Россию к выполнению ее обязательств. Это стремление нашей организации стать более сильными и эффективными", - добавил президент Франции.

В выступлении он также выразил обеспокоенность в связи с "репрессиями в РФ в отношении свободного населения" во время протестов в Москве.

Кроме того, Макрон напомнил об украинских заключенных, которые продолжают незаконно удерживаться Россией.

"Сенцов - пример человека, который сейчас свободно присутствует в Страсбурге. Вот к чему привел обмен пленными между РФ и Украиной... Многие другие ждут освобождения", - сказал президент Франции, обращаясь к депутатам ПАСЕ.

Напомним, украинская делегация отказалась участвовать в сессии ПАСЕ в знак протеста против возвращения РФ. Вместе с Украиной бойкотировать ПАСЕ решили Литва, Латвия, Эстония, Грузия и Польша.

В свою очередь президент ПАСЕ Лилиан Морис Паскье выразила сожаление по поводу сложившейся ситуации и заверила, что сотрудничество с украинской делегацией является очень важным.

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Источник: korrespondent.net