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01. 10. 2019

Кандидат в секретари СНБО? Том Круз в Киеве

Том Круз приехал в Киев. Как говорят в офисе президента, по приглашению Владимира Зеленского.

Прежде чем попасть на прием к Зеленскому Круз проехался в киевском метро, чем шокировал украинцев. Соцсети уже было не остановить.

Корреспондент.net собрал реакцию Сети на приезд Тома Круза в Киев.

Официальная версия

"Глава государства встретился с актером в Офисе Президента 30 сентября вечером. Во время встречи Том Круз сообщил Владимиру Зеленскому, что заинтересовался украинскими локациями для съемок одного из своих новых кинопроектов. Это стало еще одним поводом, чтобы посетить нашу страну", - говорится в сообщении Офиса президента.

Зеленский заявили рассказал Крузу о собственном опыте работы в кино и о новом законодательстве, которое касается компенсации иностранным производителям, которые снимают фильмы в Украине.

Том Круз якобы заинтересовался некоторыми локациями в Украине для съемок своего нового фильма.

Реакция

В социальных сетях активно шутили по поводу визита Круза и особенного его посещения киевского метрополитена.

 
 
 
 
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Зараз у метро «Золоті Ворота» прогулювався Том Круз ...здалеку маю фото, бо охорона його забороняла ближче ((

Публикация от Віталій Шевченко (@shevchik.v)

Вчера же Зеленский уволил Александра Данилюка с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны, поэтому Круза сразу начали сватать на его место.

Предлагали Крузу и возглавить Госкино.

 
 

Также Зеленского винили в том, что он завел страну в ряд скандалов и кризисов, а сам встречается с киноактером.

Источник: korrespondent.net
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