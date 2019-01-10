Глава ГБР заявил об еще одной прослушке

В здании Государственного бюро расследований нашли прослушку не только в кабинете директора, но и в другом помещении. Об этом заявил директор ГБР Роман Труба, сообщает ТСН.

Труба не сообщил, в каком именно кабинете нашли средства для прослушивания.

"На это время я не хочу об этом говорить", - сказал Роман Труба.

Он также добавил, что расследованием ГБР занимается самостоятельно, ведь в установке прослушки также подозревают бывших и нынешних правоохранителей. За несколько дней расследования уже удалось собрать некоторую информацию, однако детали пока не разглашаются, чтобы не навредить следствию.

"Каждый из стражей имеет свою специфику относительно использования тех или иных технических средств, по монтажу, по работе. И за эти несколько дней, что мы проводим расследование, есть определенная информация... Надо мной есть доказательства совершения такого преступления. Именно в этом вентиляционном канале был обнаружен микрофон. И цинизм, и дерзость этого преступления заключаются в том, что не только в кабинете директора были обнаружены такие средства прослушивания. В другом кабинете также", - сказал Роман Труба.

Известно, что ГБР проверяет информацию о том, было ли разрешение и постановление суда на проведение прослушивания и причастны ли правоохранители к установке, если постановления нет.

Ранее сообщалось, что в кабинете главы ГБР нашли прослушку. Роман Труба заявил, что прослушивающая аппаратура было вмонтирована в вентиляционную систему. Он связывает это с расследованиями резонансных дел.

Прослушка в кабинете главы ГБР: новые подробности

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Источник: korrespondent.net