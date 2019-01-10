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01. 10. 2019

Уволены главы трех морских портов

Министр инфраструктуры Владислав Криклий подписал приказы об увольнении руководителей Одесского, Черноморского и Белгород-Днестровского морских портов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как сообщается, 30 сентября приказами Министерства инфраструктуры освобожден от исполнения обязанностей директора ГП Одесский морской торговый порт Войтко В. А., от исполнения обязанностей директора ГП Морской торговый порт Черноморск - Сечкина С. А., от исполнения обязанностей директора ГП Белгород-Днестровский морской торговый порт - Волощука К. В.

"Государство не является эффективным собственником, поэтому мы много надежд возлагаем на концессионные проекты, но это не значит, что мы не будем реагировать на действия менеджмента портов, которые влекут убытки для государственных предприятий", - заявил Криклий.

Руководитель Одесского морского порта Войтко В.В. в 2018 году получил зарплаты и другие дополнительные стимулирующие выплаты на общую сумму 5,2 млн гривен, при том, что порт не выполнил план из чистых доходов.

"Несбалансированность доходов и расходов негативно повлиял на показатели хозяйственной деятельности предприятия и привело к уменьшению и невыполнение планового показателя чистого финансового результата с 303,2 млн грн в 2016 году при плане в 2018 году 119,3 млн грн фактически до 19,2 млн грн, в 2018 году, и к ущербу 55,1 млн грн за І полугодие 2019 года", - говорится в сообщении.

Деятельность руководителей ГП Морской торговый порт Черноморск и ГП Белгород-Днестровский морской торговый порт также не отвечает требованиям эффективного менеджмента предприятий портовой отрасли.

Источник: korrespondent.net
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