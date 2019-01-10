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01. 10. 2019

В Гонконге выстрел копа в протестующего попал на видео

В Гонконге полицейские применили огнестрельное оружие против протестующих, ранив одного из них. Видео инцидента было размещено в соцсетях во вторник, 1 октября.

На кадрах видно столкновение протестующих и сотрудников полиции. В какой-то момент демонстрант пытался ударить стража порядка металлическим прутом, но задел его лишь по рукаву одежды. Тот выстрелил нападавшему в грудь. После этого пострадавший упал на землю, а другие протестующие кинули в правоохранителей зажигательную смесь.

По данным СМИ, инцидент произошел в районе Чхюньвань. Пострадавшего на скорой отправили в больницу, о его состоянии не сообщается.

В конце августа впервые появилась информация о применении огнестрельного оружия против протестующих в Гонконге. Однако тогда данных о пострадавших не поступало.

Напомним, протесты в Гонконге идут уже почти четыре месяца. Они были спровоцированы планами местной администрации принять законопроект об экстрадиции, который предусматривал выдачу подозреваемых в совершении преступлений на материковую часть Китая.

Под давлением протестующих власти Гонконга отказались от реализации этих планов, однако акции не прекратились. Демонстранты стали требовать расследования жестких действий полиции в отношении протестующих и отставки Кэрри Лам с поста главы администрации.

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Источник: korrespondent.net
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