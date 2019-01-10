Украина в ПАСЕ вошла в состав группы Балтик+

Украина подписала совместное соглашение с Латвией, Литвой, Эстонией и Грузией о создании постоянной группы Балтик+ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом заявила глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько в Facebook.

По словам Ясько, группа Балтик+ ставит перед собой задачу продолжать политику непризнания аннексии Крыма, осуждение оккупации Россией части восточной Украины, Грузии и Молдовы.

"Это результат наших консультаций, которые были проведены в последние два дня в Страсбурге. Мы приглашаем в нашу группу всех, для кого европейские ценности и выполнения обязательств не пустые слова. Совместно будем защищать ценности Совета Европы для всех ее членов без исключения", - написала Ясько.

Следующая встреча группы должна состояться в Киеве.

Как сообщалось, в Страсбурге открывается осенняя сессия ПАСЕ, которая продлится до 4 октября.

Украинская делегация не будет участвовать в ее работе в знак протеста против возвращения РФ. Вместе с Украиной бойкотировать ПАСЕ решили Литва, Латвия, Эстония и Грузия.

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Источник: korrespondent.net