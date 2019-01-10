Луценко прокомментировал открытие дела против него

Бывший генпрокурор Юрий Луценко удивлен открытием в отношении него дела Госбюро расследования. Об этом Луценко написал в Facebook во вторник, 1 октября.

"Надо иметь большую фантазию, чтобы обвинять меня в том, о чем говорит господин Арахамия. Я не заканчивал курсы в Трускавце. Поэтому просто спрошу: Как вообще можно быть акционером НЕЛЕГАЛЬНОГО казино???" - написал он.

Луценко уверяет, что прошел полную проверку своей декларации, а его доходы и расходы за период пребывания у власти подтверждены.

Ранее в ГБР сообщили, что по заявлению главы фракции Слуга народа в Верховной Раде Давида Арахамии открыли дело на Луценко по статье злоупотребление властью и служебным положением.

По словам Арахамии, Луценко является акционером сети нелегальных казино.

По данным СМИ, на днях сам Луценко уехал в Лондон на курсы английского языка.

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Источник: korrespondent.net