Лента RSS
Подписаться на ленту
01 октября 2019, вторник, 17:05
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,08
  • € 2,27
01. 10. 2019

Луценко прокомментировал открытие дела против него

Бывший генпрокурор Юрий Луценко удивлен открытием в отношении него дела Госбюро расследования. Об этом Луценко написал в Facebook во вторник, 1 октября.

"Надо иметь большую фантазию, чтобы обвинять меня в том, о чем говорит господин Арахамия. Я не заканчивал курсы в Трускавце. Поэтому просто спрошу: Как вообще можно быть акционером НЕЛЕГАЛЬНОГО казино???" - написал он.

Луценко уверяет, что прошел полную проверку своей декларации, а его доходы и расходы за период пребывания у власти подтверждены.

Ранее в ГБР сообщили, что по заявлению главы фракции Слуга народа в Верховной Раде Давида Арахамии открыли дело на Луценко по статье злоупотребление властью и служебным положением.

По словам Арахамии, Луценко является акционером сети нелегальных казино. 

По данным СМИ, на днях сам Луценко уехал в Лондон на курсы английского языка.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Что сегодня на обед, дорогая?
- Мясо ягненка в пикантном соусе.
- !?ОГО??!!
- Так написано на собачьих консервах...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.