В Одесской области трактор упал со склона на пляж, погиб водитель

Зза пределами села Николаевка Белгород-Днестровского района произошла авария со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Так, следствием предварительно установлено, что 40-летний водитель ехал по полевой дороге вдоль склона. Он не справился с управлением, трактор упал со склона и перевернулся. От полученных травм водитель погиб.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Одессе авто со склона упало на пляж. Женщина забыла поставить автомобиль на ручник. В результате машина съехала на пляж, и перевернулась.

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Источник: korrespondent.net