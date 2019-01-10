На Одесчине начальник отдела полиции установил "дань" для подчиненных

Правоохранители задержали начальника Савранского отделения полиции Балтского отдела ГУ Нацполиции в Одесской области, систематически вымогавшего деньги у подчиненных. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

В ходе расследования 1 октября правоохранители задержали начальника одного из районных отделений полиции при получении от подчиненного 5,8 тыс. грн взятки. По данным следствия, руководитель оказывал давление на подчиненных, требуя неправомерную выгоду, а в случае отказа обещал создавать искусственные препятствия в прохождении службы.

В пресс-службе отметили, что прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту вымогательства и получения взятки должностным лицом органов внутренних дел (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

В настоящее время решается вопрос об уведомлении правоохранителя о подозрении и избрании меры пресечения. Следственно-оперативные мероприятия проведены при участии сотрудников областной прокуратуры, Управления СБУ в области и Территориального управления Государственного бюро расследования, расположенного в Николаеве.

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По данным регионального управления СБУ, начальник отделения принуждал 12 своих подчиненных систематически платить так называемую "дань".

"Такса" составляла 1 тыс. грн со смены и дополнительно по 100 долл. с каждого полицейского, которые они "зарабатывали" на сокрытии уличенных админнарушений, в частности, за проезд грузовиков без документов, мелких нарушений в сфере торговли и изобличении граждан, пребывавших в состоянии алкогольного опьянения", - сообщили в управлении.

Правоохранители задержали капитана полиции во время получения денег со смены в помещении дежурной части районного отделения полиции.

Ранее сотрудника СБУ задержали на торговле секретными данными. Он продавал информацию о звонках граждан с мобильных телефонов. Одна выписка у него стоила от 2,5 до 5 тысяч гривен.

Напомним, в Мелитополе ГБР задержало на взятке двоих полицейских. Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net