Захват моряков: ГБР изъяло документы и проводит их экспертизу

Государственное бюро расследований изъяло секретные документы о переходе в ноябре 2018 года кораблей ВМС Украины через Керченский пролив. Об этом сказал директор ГБР Роман Труба в интервью ТСН, обнародованном во вторник, 1 октября.

"Мы расследуем решения руководителей государства, которые в дальнейшем влияли на политические процессы, которые происходили как в нашей стране, так и за ее пределами… Мы проводим много выемок, изымаем много документов, которые представляют государственную тайну", – сказал Труба.

При этом директор ГБР сообщил: "Мы провели все изъятия, и сейчас на основании этих документов проводится экспертиза, которая изучает эти документы, анализирует и дает ответы на все вопросы".

В этом контексте Труба указал на опасность утечки служебной информации, которая могла быть.

"Это самая большая угроза, которая только может быть по результатам этой "прослушки", которая проводилась. И эта "прослушка" была не один день и не одну неделю", – сказал он.

Ранее стало известно, что суд разрешил ГБР изъять в Офисе президента копии секретных документов о переходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив из-за отказа ОП их добровольно предоставить.

Напомним, в мае 2019 года ГБР по заявлению экс-замглавы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова открыло уголовное производство по факту возможной госизмены экс-президента Петра Порошенко и других должностных лиц во время прохода украинскими моряками Керченского пролива, что привело к их захвату Россией.

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Источник: korrespondent.net