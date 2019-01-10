В Минске подписали формулу Штайнмайера - СМИ

Представитель Украины в контактной группе на переговорах в Минске Леонид Кучма подписал на заседании во вторник, 1 октября, формулу Штайнмайера. Об этом ТАСС со ссылкой на источники, близкие к переговорам.

"Леонид Кучма, представляющий на встрече официальный Киев, поставил подпись под документом, согласованным ранее советниками глав нормандской четверки", - отметили они.

Ранее в Кремле заявили, что ожидают подписания формулы Штайнмайера на переговорах, которые проходят сегодня в Минске.

Напомним, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что формулу Штайнмайера на предыдущих переговорах в Минске не подписали по "техническому недоразумению".

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Источник: korrespondent.net