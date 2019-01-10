Выборы на Донбассе. О чем говорят в Минске

О формуле Штайнмайера в Украине и мире не перестают говорить последние месяцы. Что это такое? По сути, это план выполнения положений Минских соглашений, механизм политического разрешения проблемы войны на Востоке Украины.

Проблема в том, что эту формулу, как это обычно бывает с войной на Донбассе, Украина и Россия видят совершенно по-разному. Без согласования формулы не будет встречи в Нормандском формате, с участием глав государств России, Украины, Германии и Франции. Поэтому предварительно формулу Штайнмайера должны согласовать на заседание трехсторонней контактной группы в Минске, которое состоится 1 сентября.

Позиция Украины

Первый раз согласовать формулу должны были еще на заседании 18 сентября, но тогда украинская сторона выставила свои условия. А именно, добиться полного прекращения огня; обеспечить эффективный мониторинг СММ ОБСЕ на всей территории Украины; вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники; разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения; организовать работу украинского ЦИК, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей, а также вернуть нашей стране контроль над участком украинско-российской границы в Донецкой и Луганской области. И только после этого всего проводить выборы на Донбассе.

Хотя изначально по предложению бывшего главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера предусматривалось проведение местных выборов в ОРДЛО под контролем ОБСЕ, но до передачи границы под контроль Украины. До сих пор такая очередность не устраивала Киев.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявлял о том, что он дал согласие на так называемую "формулу Штайнмайера" по урегулированию ситуации на оккупированной части Донбасса.

"Мы договорились о формуле Штайнмайера на встрече советников 2 сентября, и я могу привести то, на что я дал согласие. Закон об особом статусе вступает в действие в предыдущем формате на момент проведения выборов, а окончательно вступает в силу после решения БДИПЧ ОБСЕ (о признании выборов честными) ", - сказал Пристайко.

"Это - то, что записано в решении. Больше там ничего нет. Надо чтобы все партии, представленные за этим столом, все медиа, представленные здесь, имели доступ к выборам, и так далее. Только тогда выборы могут быть признаны соответствующими стандартам ОБСЕ", - добавил министр.

Он отметил, что для проведения выборов на оккупированной части Донбасса сначала должны быть созданы соответствующие условия.

"Сначала создаются необходимые оборонные условия, и только потом проводятся выборы, президент Зеленский это четко сказал", - добавил глав МИД.

Позиция России

Россия требует от Украины официального письменного подтверждения формулы Штайнмайера в качестве условия для Нормандской встречи на высшем уровне.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ожидают, что Киев во вторник на заседании Трехсторонней контактной группы по Украине прояснит свое отношение к "формуле Штайнмайера".

Песков подчеркнул, что отказ Киева от "формулы Штайнмайера" "существенно затормозит весь процесс".

"Вероятность того, что наша власть пойдет навстречу требованию провести выборы перед выводом войск есть, и она достаточно высока. Но я надеюсь, что украинская власть понимает, что в нынешней общественно-политической ситуации такое решение может стать началом очень серьезного политического кризиса. Еще одна проблема в том, что Украина не использовала визит Зеленского в Нью-Йорк чтобы представить хотя бы очертания "формулы Зеленского". Она на сегодняшний момент прозвучала только в словах Пристайко. Обнародовав "план Зеленского" в последний момент мы рискуем, что эти идеи не будут нормально восприняты и переварены", - считает политолог Евгений Магда.

Источник: korrespondent.net