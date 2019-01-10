Украине нельзя приказать. Что с делом Байдена

Президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о расследовании дела сына Джо Байдена по просьбе американского лидера Дональда Трампа, заверил, что Украине "нельзя приказать что-то сделать".

Тем временем международные обозреватели продолжают разбирать разные аспекты скандала, который привел к запуску процедуры импичмента Трампа. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Зеленский против публикации разговора с Трампом

30 сентября на учениях МВД в Киевской области Зеленский общался с журналистами, которые, среди прочего, спрашивали, будет ли Киев начинать расследование относительно Джо Байдена и его сына Хантера, который входил в правление украинской компании Burisma Holdings.

"Нам нельзя приказывать что-то делать. Мы независимая страна… Мы готовы расследовать, но это не имеет никакого отношения ко мне. Наши независимые правоохранительные органы готовы расследовать любые случаи нарушения закона", - заявил президент.

Как известно, в скандальном разговоре с Трампом Зеленский сделал неоднозначное заявление, что генпрокурор, которым стал Руслан Рябошапка, будет "сто процентов своим человеком". Позже ему пришлось объясняться.

"Мой товарищ, это правда, мой товарищ. Вся моя команда - это мои люди. Они не моя собственность. Я им не приказываю, что делать... Я никому не звонил, в том числе новому генпрокурору, я не просил его, я не давил на него… Я никому ничего не должен... Я сказал, что мы готовы расследовать...Будет ли он рассматривать? Он должен рассматривать любые дела, какие здесь могут быть обещания?", - говорил Зеленский на прошлой неделе.

На учения МВД президент также сказал, что украинская сторона не будет публиковать свою версию телефонного разговора с Трампом от 25 июля.

Дело в том, что Белый дом опубликовал стенограмму, отметив, что это не дословная расшифровка, поскольку составлялась по записям нескольких лиц.

По мнению Зеленского, было бы неправильно делиться украинским конспектом или стенограммой звонка.

"До президентства я никогда не был дипломатом, но я думаю, что у меня было много таких разговоров в моей жизни и будет еще много... Есть определенные нюансы и вещи, которые, я думаю, было бы неправильно даже публиковать", - сказал он.

Громкий скандал начался еще в начале сентября в связи с просочившимися в СМИ утверждениями неназванного сотрудника американской разведки о том, что во время июльского телефонного разговора с Зеленским Трамп оказывал на него давление, чтобы дискредитировать Джозефа Байдена - наиболее вероятного противника на президентских выборах-2020.

Глава Белого дома добивался активизации в Украине расследования деятельности сына Хантера Байдена. Трамп считает, что он мог быть причастен к коррупционным схемам. Суть обвинений ранее пояснял личный адвокат президента Рудольф Джулиани.

По его словам, Хантер Байден получил легализованные незаконным путем средства на сумму трех миллионов долларов от Украины и на сумму 1,5 миллиарда долларов - от Китая.

"Босс Хантера Байдена украл пять миллиардов долларов у Украины и подался в бега. Знал ли об этом Обама, одобрял ли он это?", - написал Джулиани на своей странице в Twitter.

В министерстве иностранных дела Китая информацию о передаче денег Хантеру Байдену назвали "полностью ложной".

Нынешний глава ГПУ Руслан Рябошапка от комментариев пока воздерживается.

О том, что Хантер Байден и его отец никогда не нарушали законов Украины, в мае этого года заявил в интервью агентству Bloomberg и Юрий Луценко, который возглавлял Генпрокуратуру до августа 2019 года.

"Хантер Байден не нарушил никаких украинских законов, во всяком случае, до сих пор не нарушил, и мы не обнаружили никаких нарушений с его стороны. Компания может платить членам своего совета директоров столько, сколько хочет", - говорил Луценко.

В интервью BBC News, которое вышло 30 сентября, Луценко подтвердил, что причин для расследования "в соответствии с украинским законодательством" нет.

"Это не моя юрисдикция. Это может быть юрисдикция США. Если вы пришлете мне запрос, да, я дам вам всю официальную информацию, но это не юрисдикция Украины - таков был мой ответ [Джулиани - ред.]", - сказал экс-генпрокурор.

Сам Джулиани называет Луценко "коррумпированным" прокурором.

"Не могу поверить, насколько слепы стали наши СМИ. Они слепо используют слова коррумпированного прокурора, который закрыл дела Байдена и его сына и его коррумпированной компании. Расследования не было. Где итоговый доклад?", - написал он в Twitter.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий сказал в эфире Радио НВ, что Burisma наравне с целым рядом других компаний фигурирует в деле об отмывании 33 миллионов долларов при покупке инфраструктуры для перевалки нефти в Херсонской области.

"Оно звучит формально так: по факту возможного злоупотребления служебным положением служебными лицами Министерства экологии... Байдены - ни отец, ни сын - в рамках проводимого нами производства не допрашивались и не вызывались", - сказал Холодницкий.

Он рассказал, что дело закрыли летом 2017 года, поскольку следователям не удалось найти никаких доказательств причастности кого-либо из чиновников к отмыванию денег. Кроме того, сам факт существования отмытых миллионов был поставлен под сомнение.

В начале 2018 года дело открыли вновь по формальным обстоятельствам, но с тех пор, как признался глава САП, оно не расследуется, потому что "детективы и прокуроры не понимают, что там сейчас надо расследовать".

Что сейчас происходит в США

Тем временем стало известно, что Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США достиг договоренности о том, что разведчик, с жалобы которого начался процесс импичмента, выступит на заседании комитета в ближайшем будущем.

Ранее Трамп заявил, что хочет встретиться с этим информатором. В серии твитов 29 сентября американский президент заявил, что хочет видеть человека, которого он назвал своим обвинителем, а также "лицом, незаконно передавшим эту информацию.

"Шпионил ли этот человек за президентом США? Большие последствия!", - написал Трамп.

Известно, что неустановленный офицер спецслужб, который был автором доклада о разговоре с Зеленским, находится под федеральным защитой после получения угроз.

Американский президент также обрушился с критикой на председателя Комитета по разведке Палаты представителей демократа Адама Шиффа.

"Адам Шифф незаконно сделал лживое и ужасное заявление и зачитал его Конгрессу и американским гражданам. Оно не имеет отношения к тому, что я говорил во время разговора. Арестовать за государственную измену?", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net