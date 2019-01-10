Сенцов подарил Макрону свою тюремную кружку

Украинский режиссер Олег Сенцов подарил во время встречи президента Франции Эммануэлю Макрона свою тюремную кружку. О встрече с Макроном Сенцов рассказал в Facebook.

По его словам, президент Франции заверил, что не остановится на том обмене пленных, который уже состоялся между Украиной и Россией, и продолжит помогать.

Сенцов рассказал Макрону об украинских заключенных в России и аннексированном Крыму, в частности о крымских татарах.

"Чтобы информация закрепилась лучше, подарил свою тюремную пластиковую кружку с наклеенной фамилией. Сказал при этом: Можете ее поставить на полку, а можете выбросить в помойку - это не важно. Важнее, чтобы вы не забывали о наших пленных. Обнялись", - написал он.

Как сообщалось, что Сенцов и Макрон встретились в Страсбурге. Президент Франции похвалил украинца за стремление бороться за человеческое достоинство и свободу.

Ранее стало известно, что 22 октября Олегу Сенцову могут вручить премию Андрея Сахарова, которую ему присудили во время его пребывания в российской колонии. Брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк сообщил, что награждение состоится именно в Страсбурге (Франция).

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Источник: korrespondent.net