Согласовано разведение войск в Петровском и Золотом – Зеленский

На встрече Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске была достигнута договоренность о разведении войск в селе Петровское Донецкой области и городе Золотое Луганской области. Об этом сообщил президент Уркаины Владимир Зеленский во время брифинга о вторник, 1 октября.

"Была достигнута договоренность о начале разведения войск – я всех поздравляю с началом, очень верим в это – разведение войск в Петровском и Золотом", – сказал президент.

Зеленский отметил, что местное население будет защищено.

"Хочу успокоить, кстати, местное население. Я лично гарантирую, что вы будете защищены, и отвод военных никак не повлияет на вашу безопасность. Примером этому является – вы знаете прекрасно ситуацию в Станице Луганской, где произошло успешное разведение войск", – добавил глава государства.

Напомним, на брифинге Владимир Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера". По его словам, будет подготовлен новый закон об особом статусе отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который будет содержать положения этой формулы. Президент заверил, что в этом законе не будет перейдена ни одна красной линии и "не будет никакой капитуляции".

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Источник: korrespondent.net