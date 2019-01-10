Турция начала военные действия в Сирии

Турция начала односторонние военные действия в "безопасной зоне" на северо-востоке Сирии. Об этом сообщил турецкий президент Реджеп Эрдоган, сообщает Reuters.

В частности, Анкара планирует разместить около 2 млн сирийских беженцев в "безопасной зоне", которую планируют очистить от боевиков курдского отряда самообороны (YPG).

"Мы не достигли ни одного из желаемых результатов на востоке Евфрата. Турция не может потерять ни одного дня по этому вопросу. Нет другого выбора, кроме как действовать самостоятельно. Мы планируем разместить 2 млн человек в безопасных зонах, которые мы создадим. Мы рассчитали затраты и будем прилагать усилия для улучшения. Мы начнем предпринимать шаги, как только регион будет спасен от нашествия террора", – заявил Эрдоган.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция готова начать военную операцию на северо-востоке Сирии в случае, если до конца сентября там не будет создана так называемая зона безопасности.

Ранее Эрдоган сообщал, что Турция готова к военной операции в Сирии. Анкара стремится вытеснить курдов из приграничного региона на северо-востоке Сирии и создать там так называемую зону безопасности.

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Источник: korrespondent.net