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01. 10. 2019

Зеленский о разговоре с Трампом: На меня повлиять невозможно

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не испытывал давления на него со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом он сказал во время брифинга во вторник, 1 октября.

По словам украинского лидера, все его шаги свидетельствуют о том, что на него влиять невозможно.

"По поводу президента Трампа, вы все читали. Я хочу вам сказать, что я никогда не испытываю никакого влияния на меня. У меня очень много людей, которые сейчас есть и на Западе, и в Украине, которые хотели бы влиять на меня. Но я президент независимой Украины. Мне кажется, и пока что мои шаги свидетельствуют о том, что меня влиять невозможно", – сказал президент Украины.

Также Зеленский отметил, что никогда не встречался с личным адвокатом Трампа Руди Джулиани.

"Я никогда не встречался с Руди Джулиани. И я никогда не имел никаких телефонных звонков с ним", – заявил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что власти Украины не будут проводить расследования по приказу других стран. Так он ответил на вопрос, будет ли Киев начинать расследование относительно Джо Байдена и его сына Хантера по просьбе президента США Дональда Трампа.

Напомним, телефонный разговор Трампа с Зеленским вызвал скандал в американских политических кругах и подтолкнул спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси объявить о начале процедуры импичмента.

В минувшую среду, 25 сентября, Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского.

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Источник: korrespondent.net
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