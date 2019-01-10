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01. 10. 2019

В ОБСЕ назвали дату разведения сил на Донбассе

Разведение сил в Золотом и Петровском на Донбассе начнется 7 октября, заявил спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Украине Мартин Сайдик. Об этом он сообщил журналистам во вторник, 1 октября, в Минске.

"Трехсторонней контактной группе удалось определить конкретную дату – 7 октября – для возобновления разведения сил и средств на участках Золотое и Петровское", - сказал Сайдик.

По его словам, и этот шаг, и подписание "формулы Штайнмайера" были сделаны по требованию "нормандской четверки" и "я надеюсь, этим ТКГ содействует дальнейшей работе в нормандском формате".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что согласовано разведение войск в Петровском и Золотом. Президент гарантировал, что отвод военных не повлияет на безопасность местных жителей.

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Источник: korrespondent.net
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