Без капитуляции. Формула Штайнмайера по Зеленскому

Президент Владимир Зеленского срочно собрал журналистов, чтобы провести брифинг по итогам переговоров Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, которые состоялись 1 октября в Минске.

Обговаривались вопросы обмена пленными, договорились о начале разведения войск в населенных пунктах Золотое и Петровское, а также утвердили "формулу Штайнмайера". Корреспондент.net рассказывает подробности.

Формула Штайнмайера и выборы на Донбассе

Зеленский объявил, что на встрече в Минске было устранено последнее препятствие для встречи в нормандском формате. Дату президент не назвал, но по данным российских СМИ, нормандская четверка собереться до конца года.

При этом, президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая 1 октября с речью перед депутатами Европейского парламента в Страсбурге, анонсировал саммит "в ближайшие недели".

"И мне бы очень хотелось, чтобы мы вышли на новый этап", - сказал Макрон, напомнив, что летом состоялся обмен пленными между Киевом и Москвой, "и теперь нам следует продвигаться в реализации положений того, что сейчас называют "компромиссом Штайнмайера".

Российский президент Владимир Путин ранее поставил условие для нормандской встречи - принятие единой редакции "формулы Штайнмайера".

Украина должна была ее подписать две недели назад, но в последний момент отказалась. Позже Киев выдвинул собственные условия для принятия "формулы Штайнмайера". Подробно об этом в материале Встреча с Путиным сорвана: Украина выдвинула условия.

Несколько часов назад российские СМИ, в частности Коммерсант и РБК, сообщили, что в Минске сегодня украинская делегация подписала документ.

Однако Зеленский на брифинге, отвечая на вопрос журналиста была ли "формула Штайнмайера" подписана, ответил, что "нет такого "подписали".

"Мы ответили на письмо Сайдика (спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ - ред.), что мы согласовываем текст "формулы Штайнмайера". Она должна быть имплементована в новый закон об особом статусе, которого еще нет", - сказал президент.

Перед этим он объяснил суть формулы, которую назвал "наибольшей страшилкой последних недель":

временный закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО начинает действовать на постоянной основе при условии, что там пройдут выборы в соответствии с Конституцией и законами Украины, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы прошли по стандартам ОБСЕ и демократических выборов.

"Это означает, что никаких выборов под дулом пулеметов не будет и не может быть", - сказал президент. Он отметил, что "граница должна быть наша".

Зеленский отметил также "очень важный момент": закон об особом статусе Донбассе действует до 31 декабря 2019 года, поэтому "будет новый закон, который будет разрабатывать парламент в тесном сотрудничестве и публичном обсуждении с обществом".

"В этом новом законе не будет перейдена ни одна красная линия, поэтому нет, не будет никогда и никакой капитуляции. Никакой", - отметил украинский лидер.

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Далее журналист спросил, кто с неподконтрольных сейчас территорий Украины на следующих выборах в Верховную Раду сможет пройти.

Зеленский отметил, что все выборы в Украине "демократические и прозрачные", и поправил, что в "формуле Штайнмайера" речь идет о местных выборах, которые не имеют отношения к парламенту.

Президента также попросили уточнить, "какие предохранители того, что там не будет российских войск".

"Это нужно все прописывать. А это будет все прописано. В выборах это невозможно, потому что они должны проходить по нашему законодательству, а мы это будем обговаривать. Мы подготовим все предохранители. Мы с вами никогда не пойдем на то, чтобы проводить выборы, если там есть военные. Если там будут любые, вы понимаете, любые войска, выборов не будет", - сказал он.

Зеленский добавил, что эти вопросы будут обговариваться на следующей встрече в нормандском формате. На повторный вопрос, "когда оттуда выведут российские войска", президент ответил, что "до выборов".

Разведение сил в Золотом и Петровском

Зеленский также заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы о начале разведения войск в селе Петровское Донецкой области и городе Золотое Луганской области.

"Была достигнута договоренность о начале разведения войск - я всех поздравляю с началом, очень верим в это - разведении войск в Петровском и Золотом. Хочу успокоить, кстати, местное население. Я лично гарантирую, что вы будете защищены, и отвод военных никак не повлияет на вашу безопасность", - сказал президент.

Примером этого он назвал Станицу Луганскую, где произошло успешное "разведение войск".

"Сейчас восстанавливается пешеходный мост. Мы планируем до конца ноября простроить фундаментальный мост", - рассказал Зеленский.

Ранее на сайте Офиса президента Украины было опубликована видео с трансляцией строительства моста в Станице Луганской.

Тем временем полпред России Борис Грызлов подтвердил согласования графика разведения сил на Донбассе.

"Начало выполнения мероприятий графика разведения намечено на 7 октября. Удалось синхронизировать вопросы повышения безопасности с политическими вопросами. Данные меры должны способствовать дальнейшему снижению числа инцидентов с применением оружия и обеспечат устойчивое выполнение режима прекращения огня", - сказал он.

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Источник: korrespondent.net