Лента RSS
Подписаться на ленту
01 октября 2019, вторник, 21:28
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,08
  • € 2,27
01. 10. 2019

Северная Корея и США возобновят переговоры

Власти КНДР и США предварительно согласовали дату двусторонних переговоров. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на заявление первого замминистра иностранных дел республики Цой Сон Хи во вторник, 1 октября.

Отмечается, что стороны предварительно встретятся 4 октября, а на следующий день проведут рабочие переговоры. Никаких подробностей о теме переговоров в сообщении ЦТАК не приведено.

"Я надеюсь, что переговоры ускорят позитивное развитие отношений КНДР и США", – заявил Цой Сон Хи.

Позже официальный представитель Госдепа Морган Ортагус подтвердила изданию The Hill, что "официальные лица США и КНДР планируют встретиться в течение следующей недели". Она также отказалась сообщить журналистам подробности.

Напомним, 30 июня между президентом США Дональдом Трампом и главой КНДР Ким Чен Ыном состоялась третья встреча. Лидеры двух государств встретились на демаркационной линии между Южной и Северной Кореей.

Позже в сентябре Трамп не исключил новой встречи с Ыном до конца 2019 года.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Психотерапевт - "менеджер по связям с реальностью".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.