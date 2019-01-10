Под ОП проходит акция против формулы Штайнмайера

Под Офисом президента митингуют против подписания Украиной формулы Штайнмайера, сообщает hromadske.ua.

На видео видно, что протестующие пришли с флагами ВО Свобода и Национальный корпус. Протестующих собралось около сотни человек.

Также участники АТО и ООС призывают собраться сегодня в 21.00 на Майдане Незалежности.

Ранее СМИ сообщили, представитель Украины в контактной группе на переговорах в Минске Леонид Кучма подписал на заседании во вторник, 1 октября, формулу Штайнмайера.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев согласовывает формулу Штайнмайера.

Зеленский дал срочный брифинг по итогам Минска

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Источник: korrespondent.net