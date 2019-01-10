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01. 10. 2019

Порошенко записал обращение по итогам Минска

Пятый президент Украины Петр Порошенко вместе с фракцией Европейская солидарность жестко отреагировали на подписание Украиной "формулы Штайнмайера" для Донбасса. Об этом говорится в заявлении политсилы на Facebook.

"Согласившись на так называемую формулу Штайнмайера, Украина отреклась от собственной дорожной карты выполнения Минска, логика которой была в свое время поддержана Германией, Францией и США. "Европейская солидарность" настаивает: сначала должны быть решены вопросы безопасности, и только потом – политические", - говорится в заявлении.

В ЕС убеждены, что менять эти блоки местами – это "ловушка", которая может свободно или не свободно вывести на путь капитуляции.

"Общая задача всех патриотических сил не допустить такого сценария. Мы готовы как помочь властям выпутаться из этой ловушки, так и жестко противодействовать опасным сценариям, если власть не будет слышать общество и оппозицию", - заявили у Порошенко.

Ранее СМИ сообщили, представитель Украины в контактной группе на переговорах в Минске Леонид Кучма подписал на заседании во вторник, 1 октября, формулу Штайнмайера.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев согласовывает формулу Штайнмайера. 

Под ОП проходит акция против формулы Штайнмайера

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Источник: korrespondent.net
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