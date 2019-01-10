В Украине пройдут соревнования техники для ВСУ

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос на совещании по организации демонстрационного показа образцов автомобильной и бронетанковой техники для Вооруженных сил Украины сообщил о проведении таких соревнований в ближайшее время с тем, чтобы избежать возможных обвинений в лоббировании чьих-либо интересов при закупке. Об этом сообщает пресс-служба СНБО во вторник, 1 октября.

"При поддержке нового руководства Укроборонпрома и начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины в максимально короткие сроки будет организовано и проведено соревнование среди военных автомобилей и боевых бронированных колесных машин по проверке заявленных характеристик техники, надежности и предотвращения в будущем обвинений в лоббировании тех или иных интересов при закупке техники", - цитирует Кривоноса пресс-служба.

По его словам, программа соревнований будет предусматривать три этапа: преодоление препятствий на автодроме завода КрАЗ; марш на Житомирский полигон; преодоление естественных препятствий на полигоне в комплексе со стрельбой днем и ночью. Все этапы соревнований будут сниматься с земли и с воздуха.

"Контролировать честность соревнований будут представители видов Вооруженных сил Украины - те, кто затем будет эксплуатировать образцы и технику "в полях", - сказал Кривонос.

После завершения показа образцов автомобильной и бронетанковой техники запланировано "открытое объективное подведение итогов", к участию в котором будут приглашены производители этой техники, руководство Министерства обороны Украины, Генерального штаба ВСУ, Национальной гвардии Украины, Службы безопасности, Государственной пограничной службы, руководство госконцерна Укроборонпром, а по возможности - президент Украины - верховный главнокомандующий Вооруженных сил, проинформировал о планах замсекретаря СНБО.

В данном совещании приняли участие представители Минобороны Украины, Генштаба ВСУ, руководство ГК Укроборонпром, руководители предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Ранее министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что полный переход на стандарты НАТО возможен через несколько лет.

Он также заявлял, что не планирует сокращать состав ВСУ. Главный вопрос реформирования армии, по его мнению - в правильном распределении ресурсов.

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Источник: korrespondent.net