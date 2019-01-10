В центр Киева на Майдан Незалежности прибывают протестующие против формулы Штайнмайера. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Протестующих насчитывают уже несколько сотен. Митингующие требуют отставки президента Украины Владимира Зеленского.

Масштаб станом на 22-15 pic.twitter.com/kDXD9ek8Ph — Олександр Аргат (@olarhat) 1 октября 2019 г.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев согласовывает формулу Штайнмайера. Перед этим СМИ сообщили, представитель Украины в контактной группе на переговорах в Минске Леонид Кучма подписал на заседании во вторник, 1 октября, формулу Штайнмайера.

Под ОП проходит акция против формулы Штайнмайера Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net