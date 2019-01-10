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01. 10. 2019

На Майдан Незалежности прибывают протестующие

В центр Киева на Майдан Незалежности прибывают протестующие против формулы Штайнмайера. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Протестующих насчитывают уже несколько сотен. Митингующие требуют отставки президента Украины Владимира Зеленского.

Масштаб станом на 22-15 pic.twitter.com/kDXD9ek8Ph

— Олександр Аргат (@olarhat) 1 октября 2019 г.
 
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев согласовывает формулу Штайнмайера. Перед этим СМИ сообщили, представитель Украины в контактной группе на переговорах в Минске Леонид Кучма подписал на заседании во вторник, 1 октября, формулу Штайнмайера.

Под ОП проходит акция против формулы Штайнмайера

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Источник: korrespondent.net
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