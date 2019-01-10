В центр Киева на Майдан Незалежности прибывают протестующие против формулы Штайнмайера. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Протестующих насчитывают уже несколько сотен. Митингующие требуют отставки президента Украины Владимира Зеленского.
Масштаб станом на 22-15 pic.twitter.com/kDXD9ek8Ph— Олександр Аргат (@olarhat) 1 октября 2019 г.
Под ОП проходит акция против формулы Штайнмайера
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Источник: korrespondent.net
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