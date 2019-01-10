В ОП заявили, что формула Штайнмайера согласована

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую формулу Штайнмайера. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.

Также в ОП сообщили, что местные выборы в Донбассе могут произойти только по украинскому законодательству и только после отвода войск и при условии восстановления Украиной контроля над государственной границей.

Отметим, что Зеленский во время брифинга сообщил, что Киев согласовывает формулу Штайнмайера.

"Нет такого - подписали. О Штайнмайере...? Мы ответили на письмо господина Сайдика, что мы согласовываем текст формулы Штайнмайера", - сообщил он.

Ранее СМИ сообщили, представитель Украины в контактной группе на переговорах в Минске Леонид Кучма подписал на заседании во вторник, 1 октября, формулу Штайнмайера.

Под ОП проходит акция против формулы Штайнмайера Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

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Источник: korrespondent.net