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02. 10. 2019

США одобрили продажу Киеву оружия на $39 млн − СМИ

 
Конгресс США одобрил продажу Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму 39 миллионов долларов. Об этом во вторник, 1 октября, сообщило агентство Bloomberg.
 
Отмечается, что ранее поставку Украине 150 ракет и двух ракетных установок Javelin утвердил Госдепартамент.
 
Агенство также указало, что официальное заявление о дополнительной продаже оружия Киеву может последовать позже во вторник.
 
Напомним, в начале августа стало известно, что Киев обратился к Вашингтону с запросом о продаже большего количества Javelin. 
 
Как сообщал Корреспондент.net, в начале марта 2018 года Пентагон объявил, что Украина получит противотанковые ракетные комплексы на общую сумму 47 миллионов долларов, включая 37 пусковых установок и 210 противотанковых управляемых ракет к ним.
 
В конце апреля США поставили в Украину противотанковые ракетные комплексы.

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Источник: korrespondent.net
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