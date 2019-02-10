Йованович и Волкер согласились дать показания в Конгрессе − СМИ

Бывший посол США в Украине Мари Йованович и спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер согласились дать показания в Конгрессе по телефонному разговору американского лидера Дональда Трампа и украинского президента Владимира Зеленского. Об этом во вторник, 1 октября, сообщило агентство Reuters.

По информации сотрудника комитета по иностранным делам Палаты представителей, Йованович выступит перед законодателями 11 октября, а Волкер появится в Конгрессе 3 октября.

Ранее несколько конгрессменов направили госсекретарю США Майклу Помпео совместное письмо, в котором потребовали от главы ведомства предоставить законодателям документы, касающиеся контактов американского лидера с Зеленским, а также вызвали на слушания для дачи показаний в Конгресс Йованович, Волкера, заместителя помощника госсекретаря Джорджа Кента, советника Госдепартамента Ульриха Брехбула, а также постоянного представителя США при ЕС Гордона Сондланда.

Помпео ответил на письмо, заявив, что "пять официальных лиц", о которых идет речь, не могут участвовать в каком-либо допросе или слушаниях без консультации с исполнительной ветвью власти, которая гарантировала бы, что в результате этого не будет раскрыта конфиденциальная информация или данные, касающиеся дипломатической переписки.

В связи с этим госсекретарь потребовал, чтобы на слушаниях вместе с вызванными в Конгресс людьми присутствовал юрисконсульт Госдепартамента.

Напомним, телефонный разговор украинского и американского президентов, который состоялся 25 июля, стал причиной скандала в США и привел к запуску процедуры импичмента Трампа.

Ранее стало известно, что на фоне сложившейся ситуации Волкер объявил о своей отставке.

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Источник: korrespondent.net