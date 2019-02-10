Берлин одобрил согласование формулы Штайнмайера

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас приветствовал согласование текста так называемой формулы Штайнмайера и достижения других договоренностей по Донбассу. Об этом во вторник, 1 октября, сообщила пресс-служба МИД ФРГ.

"Я рад, что конструктивная атмосфера в Трехсторонней контактной группе в Минске привела к столь ожидаемому прогрессу сегодня. Это открывает двери саммиту №4 и другим этапам реализации минских соглашений", − заявил Маас.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую формулу Штайнмайера.

По словам главы государства, на встрече в Минске было устранено последнее препятствие для встречи в нормандском формате.

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Источник: korrespondent.net