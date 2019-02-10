Лента RSS
Подписаться на ленту
02 октября 2019, среда, 05:29
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,08
  • € 2,27
02. 10. 2019

В Конгрессе США пройдет брифинг по Украине − СМИ

 
Генеральный инспектор Госдепартамента США Стив Линик днем в среду, 2 октября, намерен провести в Конгрессе срочный брифинг, касающийся Украины. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источники.
 
Как ожидается, Линик проинформирует представителей нескольких комитетов Палаты представителей и Сената о документах, полученных от канцелярии юрисконсульта Госдепа, касающихся Украины.
 
Подробности брифинга неизвестны. По данным телеканала, Линик встретится с представителями Конгресса "в безопасном месте на Капитолийском холме".
 
ABC News предполагает, что брифинг может быть связан с недавними разоблачениями, связанными с ролью Госдепа в координации взаимодействия между личным адвокатом президента США Руди Джулиани и украинскими должностными лицами.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

Психотерапевт - "менеджер по связям с реальностью".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.